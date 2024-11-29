Новий власник приклеєного скотчем банана вартістю $6,2 млн зʼїв його

Криптопідприємець Джастін Сан, який купив витвір Мауріціо Каттелана під назвою «Комік» за $6,2 мільйона — банан, приклеєний скотчем до білої стіни, — виконав свою обіцянку і зʼїв фрукт.

Про це передає Agence France Presse.

Перед десятками журналістів і просто глядачів в одному з найдорожчих готелів Гонконгу Джастін Сан виголосив промову, в якій назвав роботу «культовою» і провів паралелі між концептуальним мистецтвом і криптовалютою.

«Це набагато краще за інші банани», — сказав Сан, відкусивши перший шматочок.

Джастін Сан — китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва. За «Коміка» він запропонував найбільшу суму, обійшовши шістьох конкурентів, і назвав витвір «культурним феноменом», який повʼязує світи мистецтва, мемів і криптовалютної спільноти.

Історія «Коміка» бере початок у 2019 році — тоді Мауріціо Каттелан приклеїв свіжий банан до стіни на виставці сучасного мистецтва «Арт-Базель» у Маямі (США). Публіка була обурена. Та згодом «Комік» набув такої популярності, що через натовпи відвідувачів галерея навіть зняла твір Каттелана.

Художник зробив три версії інсталяції, банани для яких він придбав у місцевому супермаркеті. Одну продав Музею Гуггенхайма за $150 тисяч, а інші дві купили приватні колекціонери за $120 тисяч. На аукціон виставили одну з цих інсталяцій, і її новий власник уже зʼїв її.