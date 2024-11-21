Приклеєний скотчем банан продали на аукціоні за $6,2 мільйона

На аукціоні Sothebyʼs за $6,2 мільйона продали витвір Мауріціо Каттелана під назвою «Комік» — це банан, приклеєний скотчем до білої стіни.

Про це повідомили в Sothebyʼs.

Спочатку банан оцінювали в понад мільйон доларів. Але китайський криптопідприємець і колекціонер творів мистецтва Джастін Сан запропонував найбільшу суму та обійшов шістьох конкурентів.

Сан назвав інсталяцію «культурним феноменом», який повʼязує світи мистецтва, мемів і криптовалютної спільноти. У найближчий час він зʼїсть банан «як частину цього унікального художнього досвіду», щоб вшанувати його місце в історії мистецтва і в популярній культурі.

Історія «Коміка» почалася в 2019 році — тоді Мауріціо Каттелан приклеїв свіжий банан до стіни на виставці сучасного мистецтва «Арт-Базель» у Маямі, що викликало обурення. Та згодом «Комік» набув такої популярності, що через натовпи відвідувачів галерея зняла твір Каттелана.

Художник зробив три версії інсталяції, банани для яких він придбав у місцевому супермаркеті. Одну продав музею Гуггенхайма за $150 тисяч, а інші дві купили приватні колекціонери за $120 тисяч. На аукціон виставили одну з цих інсталяцій.

Окрім банана, покупець отримає сертифікат справжності та інструкцією по заміні банана, коли він згниє.

Як раніше розповідав Мауріціо Каттелан, він працював над ідеєю інсталяції близько року — щоразу під час подорожей художник приклеював банан до стіни готельної кімнати, в якій зупинявся. Думав створити банан зі смоли та бронзи, потім банан, пофарбований бронзовою фарбою, але врешті-решт прокинувся з думкою, що банан повинен бути бананом. Кожна деталь «Коміка» продумана — аж до нахилу кута банана. А самі банани символізують міжнародну торгівлю, подвійний сенс і класичне пристосування для гумору.