Голова німецької розвідки припускає напад Росії на країни НАТО до кінця десятиліття

Росія може напасти на країну-члена НАТО до кінця цього десятиліття. Так Москва хоче перевірити «червоні лінії» Альянсу.

Про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, передає Die Zeit.

За словами Каля, Росія «готується до війни із Заходом», а військова конфронтація стає для Кремля «можливим варіантом». Причому метою можливого нападу стане не захоплення великих територій, а перевірка встановлених НАТО «червоних ліній».

Росія може спробувати підірвати готовність країн Альянсу надавати допомогу в разізбройного нападу на країну-члена НАТО — цей обовʼязок закріплений в Північноатлантичному договорі. Москва досягне своєї мети, якщо в разі військового нападу на члена НАТО інші держави Альянсу не розцінять це як агресію проти всіх країн союзу і не відреагують на це відповідним чином.

За даними німецької розвідки, російські високопосадовці сумніваються в тому, що країни НАТО виконають свої зобовʼязання. Переважання таких поглядів у Москві, на думку Каля, підвищує ризик війни Росії з країнами НАТО, хоч зараз і нема конкретних намірів Росії почати війну.

Можливими варіантами російської агресії проти членів НАТО може стати короткочасний напад на норвезький острів Шпіцберген або поява обмеженої кількості російських «зелених чоловічків» у країнах Балтії під приводом «захисту російських меншин».

До вторгнення, за словами Каля, Росія спробує розколоти НАТО. Це може статися, наприклад, якщо російський уряд переманить на свій бік окремі держави-члени Альянсу. Загрозу підвищує і те, що російська армія здобула військовий досвід в Україні та освоїла сучасні методи ведення війни. Однак масштабного нападу Росії на європейські країни НАТО очікувати не варто, вважає він.