Reuters: НАТО потребує до 50 додаткових бригад для захисту від Росії

НАТО потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свій план захисту від Росії. Це серйозний виклик для Альянсу, зважаючи, що бригада складається з 3 000—7 000 військовослужбовців.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Зараз НАТО більш серйозно сприймає загрозу з боку Росії, адже вона почала повномасштабну війну проти України і веде її вже третій рік. Щоб посилити свій захист, лише одній Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої потужності ППО.

Наразі невідомо, де країни НАТО знайдуть 35—50 додаткових бригад. Їх можуть перевести з інших частин національних збройних сил або набиратимуть туди нових солдатів. Також імовірне поєднання обох підходів.

Головними пріоритетами Альянсу стали протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, великі наземні маневрені формування.

У НАТО після початку повномасштабної російсько-української війни виявили важливість систем ППО для захисту критичної військової та цивільної інфраструктури. Зокрема, вони особливо необхідні для Німеччини, як головного логістичного центру й плацдарму в будь-якому потенційному конфлікті з Росією.

У часи Холодної війни Німеччина мала 36 підрозділів протиповітряної оборони із системами Patriot. Зараз у Німеччини девʼять одиниць Patriot. Багато союзників НАТО скоротили кількість підрозділів протиповітряної оборони після завершення Холодної війни, демонструючи, що в майбутньому їм доведеться мати справу лише з обмеженими ракетними загрозами з боку таких країн, як Іран. Пострадянську Росію не вважали такою загрозою.

Ця позиція різко змінилася з 24 лютого 2022 року — повномасштабне російське вторгнення змусило союзників почати накопичувати запаси боєприпасів і усувати недоліки системи ППО.