Сильний снігопад продовжує вкривати Сеул — є загиблі

У Південній Кореї другий день поспіль триває сильний снігопад — щонайменше чотири людини загинули, десятки авіарейсів скасовані, а на дорогах — численні аварії.

Про це пише The Guardian.

Снігопад у Сеулі 28 листопада став третім за інтенсивністю з початку спостережень у 1907 році. До ранку в деяких районах міста випало понад 40 см снігу. Хоча попередження про сильний сніг уже скасували, транспортний колапс триває.

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Через негоду загинули щонайменше чотири людини. Увечері 27 листопада через сніг обвалилася сітка на гольф-майданчику — одна людина загинула, ще двоє постраждали. Інший інцидент стався на парковці, де через обвал захисного намету загинула ще одна людина.

На автомагістралях на сході від Сеулу двоє людей загинули у ДТП, спричинених негодою. А в місті Вонджу на трасі зіткнулися 53 автомобілі — постраждали 11 людей.