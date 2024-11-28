Росіяни вбили п’ятьох українських військовополонених у Запорізькій області

Солдати ЗС РФ розстріляли українських військовополонених поблизу Новодарівки у Запорізькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За попередніми даними, російські військові 24 листопада розстріляли п’ятьох з шести українських бійців, взятих у полон. Це сталося поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають бої.
Правоохоронці перевіряють солдатів одного з підрозділів армії РФ на причетність до цього злочину. Слідчі також отримали відео, на якому зафіксовано момент розстрілу.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
- Напередодні у Генпрокуратурі повідомили про розстріл росіянами пʼятьох полонених українських військових на Покровському напрямку Донеччини.
- У жовтні — листопаді цього року правоохоронці зареєстрували 13 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 54 українських військовополонених. Це третина від усіх проваджень, розпочатих у 2024 році за такими фактами.