«Укрпошта» анонсувала випуск марок «Країна волонтерів»

«Укрпошта» анонсує вихід нової благодійної поштової марки до Міжнародного дня волонтера — «Країна волонтерів».

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

На поштових марках зображене авто, яке мчить дорогами країни, щоб доставити все необхідне. Ескіз створила Анастасія Бондарець, його обрали українці голосування на Всеукраїнському конкурсі.

Роботи інших фіналістів конкурсу — Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — відтворили на художньому конверті, картці та папці до випуску.

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Тираж — 300 тисяч поштових марок. Їх можна вже передзамовити на сайті, а з 2 грудня купити у відділеннях та філателістичних крамницях. Кожна з марок має 5,00 грн додаткового номіналу, який відраховують на благодійні цілі. Поштовий набір, що включає аркуш «Країна волонтерів», конверт «Перший день» та картку, коштує 158 гривень.