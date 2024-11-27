Зірка «Щоденників вампіра» Пол Веслі зіграє головну роль у серіалі про війну в Україні

Американський актор Пол Веслі зіграє головну роль у мінісеріалі про війну в Україні «Невимовне» (Unspoken).
Про це пише Deadline.
У серіалі буде шість епізодів. Події розгортаються на тлі вторгнення Росії в Україну. У центрі — колишній військовий Павло у виконанні Пола Веслі, який працює таксистом у Польщі.
У день повномасштабного вторгнення Росії Павло отримує дзвінок від своєї дружини, яка залишилася в Україні. І, не вагаючись, повертається додому, щоб вивезти свою сімʼю в безпечне місце. Розробники хочуть показати, як герой рятує родину під час війни, долаючи страх і непереборні труднощі.
«В охопленому війною світі я хочу показати людський бік цього конфлікту через історію однієї людини та її родини. Я сподіваюся, що глядачі емоційно переживуть історію боротьби Павла і винесуть для себе важливі уроки життя — про цінності та стійкість, а також нове розуміння сили людського духу під тиском обставин», — каже Пол Веслі про свою роль.
Зйомки серіалу почнуться взимку 2025—2026 років, над ним працюватимуть Україна, США, Німеччина і Польща. Герої розмовлятимуть переважно англійською, а ще трохи українською та польською мовами.
Режисером стане Девід Стрейтон — він їздив до України як волонтер, щоб допомогти Міжнародному легіону. Над сценарієм працював польський сценарист Філіп Січинський разом з українською режисеркою Жанною Озірною.
- Пол Веслі — це американський актор, що народився в Польщі (його справжнє імʼя — Павел Василевські). Він здобув популярність у ролі Стефана Сальваторе в серіалі «Щоденники вампіра» та Едді Лонго / Такера Рида у серіалі «Розкажи мені казку».