Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн

Європарламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться на сайті ЄП.

За проголосували 370 євродепутатів, проти — 282, утрималися — 36. Нова Єврокомісія почне роботу з 1 грудня.

Це буде другий термін Урсули фон дер Ляєн на посаді президента Єврокомісії. Вона оголосила, що першою ініціативою Єврокомісії буде компас конкурентоспроможності, щоб подолати інноваційний розрив Європи зі США та Китаєм, посилити безпеку та незалежність, а також забезпечити декарбонізацію.

Також вона пообіцяла представити угоду про чисту промисловість, розпочати стратегічний діалог про майбутнє європейської автомобільної промисловості, продовжити роботу над конкурентоспроможною циркулярною економікою та працювати над створенням Європейського союзу заощаджень та інвестицій.

Щодо воєн, які тривають в Україні, на Близькому Сході та в деяких частинах Африки, фон дер Ляєн сказала, що «Європа повинна відігравати сильнішу роль у всіх цих регіонах», підкресливши, що вона «потрібна більше, ніж будь-коли».

Усіх кандидатів у єврокомісари фон дер Ляєн представила ще у вересні. Головною дипломаткою ЄС стала колишня премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас. За час її премʼєрства Естонія всіляко підтримувала Україну в боротьбі проти повномасштабної агресії Росії й трималася твердої антикремлівської позиції. Зокрема, від 2022 року Естонія надала військової допомоги Києву на суму понад €500 мільйонів, або близько 1,4% свого ВВП.

Представниця Словенії Марта Кос стала комісаркою з розширення ЄС і додатково буде відповідати за відновлення України. Раніше за розширення відповідав представник Угорщини Олівер Варгеї, але через позицію країни щодо України йому вирішили дати іншу посаду в ЄК — комісара з питань охорони здоровʼя та добробуту тварин.