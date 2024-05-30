Politico: У ЄС не хочуть давати представникам Угорщини високі посади в блоці через їхню позицію щодо України

У ЄС не хочуть давати угорцям високі посади через їхні спроби затягнути початок переговорів про вступ України до ЄС та прихильність до росії.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Зокрема, країни-члени ЄС проти того, щоб Олівер Варгеї залишався на посаді єврокомісара з питань розширення блоку. Цю посаду не хочуть і віддавати будь-якому іншому угорцю, кажуть джерела.

Причиною є те, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишається прихильним до глави росії володимира путіна, і європейські лідери все більше роздратовані через його зволікання з санкціями та його протидію постачанню допомоги Україні.

Європейський комісар з питань сусідства та розширення відповідає за нагляд за процесом приєднання потенційних нових держав-членів до ЄС та відносини з тими, хто межує з Європейським Союзом. Як і інші посади у Єврокомісії під головуванням Урсули фон дер Ляєн, його мають перепризначити під час виборів ЄС 2024 року.

Посол Угорщини в Євросоюзі Варгеї отримав посаду єврокомісара у 2019 році. Його призначення тоді багато хто сприйняв як «мирову угоду», щоб утримати правий уряд Угорщини в Брюсселі — подібно до того, як Велика Британія отримала головну економічну роль перед Brexit.

За словами джерела Politico, зараз «навряд чи взагалі стоїть питання» дозволити Угорщині контролювати будь-яку важливу сферу в ЄС.