Трамп визначився з очільником Військово-морських сил США

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав бізнесмена Джона Фелана своїм кандидатом на посаду керівника Військово-морських сил.

Про це повідомив Трамп, передає Politico.

«Джон буде величезною силою для наших військовослужбовців і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка перш за все"», — заявив Трамп.

За його словами, Джон, який має «неймовірні знання та досвід», покращить життя американців. Він нібито принесе реальні результати для флоту та США загалом.

Наразі Фелан очолює приватну інвестиційну компанію Rugger Management. Він також був головним донором кампанії Трампа і навіть прийняв республіканця у своєму будинку цього літа.

У квітні Фелан пожертвував $834 600 спільному комітету Трампа зі збору коштів Trump 47. Також він робив пожертви низці державних установ Республіканської партії під час президентської кампанії.

Водночас Politico зазначає, що Джон Фелан не служив в армії та не має тривалого досвіду роботи у Військово-морських силах.