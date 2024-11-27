За ніч ППО збила 36 російських дронів із 89

У ніч на 27 листопада 2024 року (із 19:30 26 листопада) українська ППО збила 36 російських дронів. Ще 48 безпілотників були локаційно втрачені, а пʼять — полетіли до Росії, Білорусі та на окуповані території України.

Про це повідомили Повітряні сили.

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Загалом Росія запустила по Україні 89 дронів типу Shahed та невстановленого типу. Їх збивали у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Через падіння уламків російських дронів є руйнування приватних та багатоквартирних будинків у Київській області. Голова ОВА уточнив, що постраждалих від атаки нема.