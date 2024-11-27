Команда Трампа підписала документ про передачу влади з адміністрацією Байдена

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа у вівторок підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією чинного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє AP.

Відтепер команда Трампа матиме доступ до інформації федеральних агентств, яка необхідна, щоб підготуватися до прийняття на себе управління урядом.

Меморандум мали підписати раніше, проте це зробили із затримкою. Водночас команда Трампа висунула деякі вимоги, що суперечать протоколу та деяким усталеним процедурам, що їх десятиліттями використовували під час передачі влади.

Йдеться про те, що команда Трампа не підписала додаткову окрему угоду з президентською адміністрацією, яка б надала доступ до захищених урядових офісів і облікових записів електронної пошти. Усе через те, що це вимагало б від новообраного президента розкрити, хто пожертвує на його перехідний період, і обмежити внески до 5 тисяч доларів.

AP пише, що перш ніж команда Трампа отримає доступ до закритої федеральної інформації, вона має прозвітувати про джерела пожертв, щоб уникнути конфлікту інтересів.

У Білому домі заявили, що не згодні з таким рішенням, але працюють над альтернативними способами роботи, щоб не ставити під загрозу національну безпеку США.

Наприклад, агентства зможуть вимагати особистих зустрічей і перегляду документів, оскільки команда Трампа відмовилася переходити на використання захищених телефонів і комп’ютерів. Що стосується несекретної інформації, агентства можуть вимагати від персоналу Трампа перехідного відділу підтвердити, що вони вживають основних заходів безпеки, наприклад використання двофакторної автентифікації для своїх облікових записів.

Перехідна команда новообраного президента каже, що розкриє громадськості своїх донорів і не прийматиме іноземних пожертв.