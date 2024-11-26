У Великій Британії помер найстаріший чоловік у світі

Найстаріший живий чоловік у світі Джон Альфред Тіннісвуд помер у віці 112 років.

Інформацію підтвердила його родина, пише BBC.

Тіннісвуд помер у понеділок, 25 листопада, у будинку для літніх людей у Саутпорті.

Джон став найстарішою людиною у світі у квітні цього року, коли у віці 114 років помер венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора.

Його сімʼя сказала, що останній день життя пана Тіннісвуда був «оточений музикою і любовʼю».

Тіннісвуд народився 26 серпня 1912-го, того ж року, коли затонув «Титанік». У нього залишилась донька, четверо онуків і троє правнуків.

Він служив у Королівському армійському платіжному корпусі під час Другої світової війни, де, окрім бухгалтерії та аудиту, займався логістичними питаннями, зокрема пошуком солдатів і поставками продовольства.

Після Другої світової війни Тіннісвуд працював у Королівській пошті, потім бухгалтером у компаніях Shell і BP, доки в 1972 році не вийшов на пенсію.

Його сімʼя говорила, що він вів «активний спосіб життя на пенсії», працюючи на громадських засадах церковним старостою в Обʼєднаній реформатській церкві Бланделлсендсу, де також виступав з проповідями.