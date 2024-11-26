ОСУВ «Хортиця»: Українські захисники відкинули окупантів від Купʼянська

Сили оборони України відкинули росіян від Купʼянська і контролюють ситуацію на підступах до міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.

Він наголосив, що Купʼянський напрямок залишається під контролем Сил оборони України. Окупанти намагаються проходити малими штурмовими групами й накопичуватися.

«На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста [Купʼянська] відкинутий», — каже Волошин.

Він додав, що техніку та військових, що намагаються перейти на інший берег річки Оскіл поблизу Купʼянська, одразу знищують.

«Там все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості восьми чи десяти людей, то з цієї кількості підіймаються на берег близько двох-трьох. Тобто ворог знищується і там», — розповів Волошин.

Що відомо про штурм росіянами Купʼянська

Генштаб ЗСУ повідомляв, що 13 листопада росіяни спробували прорвати оборону на Купʼянському напрямку.

Штурмові групи атакували позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв приблизно 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

При цьому частина російських солдатів були у формі ЗСУ. Сили оборони тоді цю атаку зупинили.

Увечері того ж дня проєкт DeepState написав, що дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Купʼянськ до траси на Сватове.

Першу колону розбили в лісі, а другій начебто вдалось безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська. Однак коли росіяни виїхали на вулицю Некрасова, їх атакували Сили оборони й частину військ знищили.

У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ спростували інформацію про перебування росіян у Купʼянську.