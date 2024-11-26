В Україні масово повідомляють про начебто замінування держструктур і закладів у 13 областях

У 13 областях України надійшли повідомлення про мінування держустанов, адміністративних будівель, обʼєктів охорони здоровʼя, торгових центрів тощо.

Про це пише «Суспільне».

У Києві надійшло повідомлення про замінування приміщення Вищої ради правосуддя. Звідти евакуювали працівників, але замінування не підтвердилось.

Повідомлення про замінування також отримала редакція видання The Page. У листі «мінер» стверджує, що заклав понад 20 пристроїв і всі вони загорнуті у вакуумні упаковки, що виключає можливість виявити їх за допомогою собак. Також він обіцяє, що буде підривати кожну будівлю раз на 3—4 дні.

У листі вказані також інші потенційні місця мінування, серед них:

посольство Норвегії;

ТРЦ Pulsar;

ТРЦ Tehno Plaza;

телеканал «1+1»;

середня загальноосвітня школа № 31;

Печерська районна в місті Києві держадміністрація;

готель Hotel Eurasia.

Водночас адреси деяких будівель вказані некоректно. Так, «мінер» помилився з посольством Норвегії, Печерською РДА, телеканалом «1+1» та іншими.

У Сумах перевіряють повідомлення про мінування семи установ. Серед них Сумська міськрада та обʼєкти охорони здоровʼя.

У Кропивницькому начебто замінували будівлю по вулиці Великій Перспективній, де розташований Ленінський суд, однак під час перевірки жодних небезпечних пристроїв не виявили.

Повідомлення про мінування також отримали заклади Нововолинська на Волині, а саме: водоканал, лікарня, ліцей, «Нововолинськтеплокомуненерго».

У Запоріжжі правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування 27 обʼєктів цивільної та критичної інфраструктури.