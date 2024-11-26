Суд визнав законним знесення садиби Зеленських — її зруйнували ще влітку

Верховний суд визнав законним знесення історичного обʼєкта «Садибний житловий будинок Євменія Зеленського» у центрі Києва. Його несанкціоновано знищили у липні 2024 року.

Про це повідомляє активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, рішення ухвалила колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком. Зокрема, суд визнав законними видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби Зеленських.

«І це [рішення ухвалене судом] попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках, згідно з законом, є виключно їх реставрація. Це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже, забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток», — додав Дмитро Перов.

Що передувало

Історичну будівлю за адресою вул. Кониського, 22 знесли 19 липня 2024 року. За два дні до цього громадська організація «Спадщина Київ» подала до департаменту документи, щоб надати садибі статус памʼятки.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України — знищення обʼєктів культурної спадщини.

«Спадщина Київ» заявила, що садибу зніс забудовник «Тургенєв Білд», а на місці памʼятки начебто хочуть збудувати ЖК «Тургенєв». На активістів, які хотіли завадити руйнуванню, напали невідомі.

Мінкультури запевняє, що не надавало жодних дозволів на знесення в Києві садиби Зеленських. Там наголосили, що хоча будинок і не мав юридичного статусу памʼятки, але був у історичному ареалі міста, тож визнаний визначною історичною будівлею. Це мало його захистити.

Через знесення будівлі 20 липня майже тисяча киян вийшли на мітинг перед КМДА.

21 липня прокуратура в Києві порушила кримінальну справу через знесення садиби Зеленських. На місці будівлі тривалий час велось будівництво без жодного дозволу Мінкультури. Тож у січні 2024 року на неї наклали арешт, аби будівництво припинили й будівлю не чіпали.

Вже 24 липня у Києві вирішили оновити склад Консультативної ради з охорони культурної спадщини при Київській міській державній адміністрації.