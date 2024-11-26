Bloomberg: ЄС може ввести санкції проти посадовців КНДР і китайських фірм-партнерів Росії

Європейський Союз хоче запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які допомагали компаніям Росії розробляти ударні безпілотники. Ймовірно, під обмеження потраплять також чиновники Північної Кореї. Заходи розглядають в межах 15-го санкційного пакета блоку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деякі фірми Китаю вже під санкціями США і Великої Британії. Єврокомісія, як пише агентство, може обмежити ще більше російських нафтових танкерів, щоб не дати Москві обійти уже чинні обмеження. Більш як 45 танкерам можуть закрити доступ до європейських портів і послуг.

Міністри закордонних справ країн G7 на зустрічі в Італії обговорять заходи проти інших країн, які підтримують війну Росії в Україні. Заходи ЄС потребуватимуть підтримки всіх 27 членів блоку. Брюссель пропонує накласти обмеження на:

громадянина Китаю, компанія якого порушила торгівельні обмеження ЄС;

гонконгську фірму, що надала підприємствам РФ заборонені мікроелектронні компоненти;

чиновників Міноборони КНДР, причетних до рішення країни розгорнути війська на території Росії.

Під санкціями в межах 15-го пакета ЄС можуть опинитися понад 50 фізичних та майже 30 юридичних осіб. Переважно це військові виробництва РФ та фірми, які їм допомагають.

Інші санкції торкнуться російських фірм, які транспортують нафту, військовослужбовців і підприємців. ЄС пропонує ввести торговельні обмеження для близько 30 організацій, що постачають Кремлю заборонені технології для виготовлення зброї. До переліку увійшли фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду, Об’єднаних Арабських Еміратів, Китаю і Гонконгу.

Ще ЄС пропонує механізм, який дозволить центральним депозитаріям цінних паперів ЄС розморозити частину грошових коштів, що зберігаються у них, у звʼязку зі зростанням судових розглядів у Росії.