Австрія конфіскувала російського газу на €230 мільйонів. Це перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не сплатив «Газпрому» за газ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Цьому передувало рішення арбітражного суду щодо того, що «Газпром експорт» має відшкодувати збитки у €230 мільйонів з відсотками австрійській газовій компанії OMV через нерегулярні поставки та повне припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року.

Компанія розуміла, що «Газпром» навряд чи сплатить цей штраф, тому не стала платити за російський газ у жовтні, вважаючи це платою для покриття вартості арбітражного рішення.

Через три дні після оприлюднення рішення суду, 16 листопада, «Газпром» заявив, що припиняє поставки газу OMV.

Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що країна готова до цього.

«Австрія добре підготувалася до втрати російського газу. Газосховища на місці, а запаси надійні. У республіки є стратегічний резерв, який може компенсувати нестачу. Нас не можна шантажувати!» — заявив він.

А втім, співпраця між австрійською та російською компаніями, що існувала з 1968 року, припинилась би вже в 2025-му: наприкінці цього року закінчується транзитний контракт на постачання російського природного газу трубопроводом через Україну та Словаччину. А Україна вже заявляла, що не продовжуватиме угоду про транзит з російським державним «Газпромом», щоб позбавити Росію прибутків, на які фінансується війна проти України.