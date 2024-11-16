Росія припинила постачання газу до Австрії. Канцлер Негаммер запевнив, що країна була до цього готова

Російський газовий монополіст, компанія «Газпром» повідомила своєму єдиному партнеру в Австрії, компанії OMV, що припиняє постачання газу трубопроводом, що проходить через територію України, з 16 листопада. Канцлер Австрії Карл Негаммер запевнив, що країна готова до цього.

«Австрія добре підготувалася до втрати російського газу. Газосховища на місці, а запаси надійні. У республіки є стратегічний резерв, який може компенсувати нестачу. Нас не можна шантажувати!», — заявив він.

Ситуацію прокоментувала й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Путін знову використовує енергію як зброю. Він намагається шантажувати Австрію та Європу скороченням поставок газу. Ми готові до цього і готові до зими. Газові сховища в ЄС заповнені. Як я сказала вчора Карлу Негаммеру, Європа об’єдналася у підтримці Австрії», — заявила вона.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга теж прокоментував припинення постачання «Газпромом» газу до Австрії. Він упевнений, що австрійський уряд гарантуватиме своїй країні енергетичну безпеку та «відмовиться від шантажу».

«Часи, коли Європи покладалася на російський газ, закінчилися. Тепер час повністю скоротити російські енергетичні прибутки — і фінансування війни», — наголосив він.

Цьому передувало рішення арбітражного суду щодо того, що «Газпром експорт» має відшкодувати збитки в €230 мільйонів з відсотками австрійській газовій компанії OMV через нерегулярні поставки та повне припинення поставок до Німеччини у вересні 2022 року.

Компанія одразу очікувала на погіршення відносин з «Газпромом», зокрема й на повну зупинку поставок російського газу через рішення суду.

Проте компанія вже мала інші джерела постачання газу, зокрема з Норвегії, і додаткові обсяги скрапленого природного газу. Зараз рівень запасів газу компанії становить понад 90%. Тому OMV зможе й надалі постачати газ своїм клієнтам навіть попри повну зупинку поставок з РФ.

А втім, навіть попри рішення суду, співпраця між австрійською та російською компаніями, що існувала з 1968 року, припинилась би вже в 2025-му: наприкінці цього року закінчується транзитний контракт на постачання російського природного газу по трубопроводу через Україну та Словаччину. А Україна вже заявляла, що не продовжуватиме угоду про транзит з російським державним «Газпромом», щоб позбавити Росію прибутків, які фінансують війну проти України.