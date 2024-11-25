В Україні стартує Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Як це працюватиме

В Україні починає роботу Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Його мета — запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати українське законодавство з європейським щодо поводження з тваринами.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це державний реєстр на платформі «Дія.Engine», де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів. Там буде кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів та інші суттєві для здоров’я тваринитдані.

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть і аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинацію. Очікують, що так знижуватиметься ризик поширення небезпечних інфекцій, як-от сказ.

Завдяки реєстру власники тварин зможуть відновлювати втрачені документи. Також спроститься пошук зареєстрованих тварин, які загубилися.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин — це також крок на шляху євроінтеграції

«У майбутньому ми плануємо інтегрувати український реєстр з міжнародними базами даних, що зробить процес ідентифікації ще ефективнішим», — підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Як це працюватиме

Перший етап запуску реєстру — авторизація державних і приватних ветеринарних закладів. Для ветеринарних лікарів вже запланували навчальні вебінари, а протягом листопада-грудня стане доступною технічна підтримка, де ветлікарям надаватимуть консультацію щодо авторизації.

Для реєстрації спершу потрібно буде заповнити заяву — на це піде щонайбільше 30 хвилин. Після цього Держпродспоживслужба має перевірити дані впродовж 10 робочих днів, погодити чи відхилити заяву та надіслати сповіщення про результат розгляду.

Після підтвердження авторизації керівник ветзакладу зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин. Після цього ветлікарі повинні заповнити дані про себе.

Ветеринарні заклади і лікарі зможуть авторизуватися в Реєстрі лише через державний інтерфейс.

Разом з тим ветеринарні клініки, які вже користуються ветеринарними інформаційними системами, успішно авторизацувавшись, зможуть почати реєструвати тварин після старту кампанії безпосередньо через ці платформи.

Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин. Це буде другим етапом запуску реєстру.

Раніше повідомляли, що так власники зможуть формувати електронний ветпаспорт.

Послуга буде безкоштовною. А коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і реєстр достатньо наповниться, команда проєкту запустить відображення ветеринарних паспортів у застосунку «Дія». Очікують, що подорожі з тваринами по Україні стануть простішими.