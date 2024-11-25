За добу до Білорусі залетіло 38 російських дронів Shahed — це рекорд

За добу 24—25 листопада на територію Білорусі з України залетіли щонайменше 38 російських дронів Shahed — це рекорд, стверджує моніторинговий сервіс «Беларускі Гаюн».

Приблизний маршрут російських «шахедів» над Білоруссю. Беларускі Гаюн

Щонайменше один Shahed долетів до Мозиря, ще тричі дрони залітали в Гомельський район поблизу прикордонного містечка Нова Гута. Щонайменше один російський дрон збили. Загалом Білорусь підіймала авіацію чотири рази.

Причому лише девʼять безпілотників повернулися в повітряний простір України, каже моніторинг.

Повітряні сили України зранку 25 листопада повідомили, що ППО збила 71 зі 145 російських дронів. Крім того, 71 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ, а ще один дрон підтверджено полетів у бік Білорусі.