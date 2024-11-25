Росіяни вдарили ракетами по Одесі — є постраждалі

Удень 25 листопада російські війська вдарили ракетою по середмістю Одеси. Зараз відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і ДСНС.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Одна жінка у важкому стані, інших поранених у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Через ракетний удар пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки, автівки, стоматологія, салон краси, магазини, квіткові крамниці. Також пошкоджені два навчальних обʼєкти — школа та спортивна зала університету, там вибиті вікна й двері. Педагоги та учні в момент удару були в укриттях.

На місці атаки працюють усі відповідні екстрені служби. Комунальники розчищають руйнування, вивозять уламки. На місці розгорнули оперативний штаб.

Повітряні сили о 09:32 повідомляли про роботу ППО по російському розвідувальному безпілотнику в Одеській області. О 09:59 повідомили про рух ракети в бік Одеси, але її тип не уточнили.