Українські дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ, там пожежа

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу в Калузькій області РФ.
Про це повідомляють джерела «Бабеля».
Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.
На відео очевидців видно безуспішні спроби російської ППО відбити атаку БпЛА, проте українські дрони один за одним влучали у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.
Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ «Калуганафтопродукт», яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.