Українські дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ, там пожежа

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували нафтобазу в Калузькій області РФ.

Про це повідомляють джерела «Бабеля».

Близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

На відео очевидців видно безуспішні спроби російської ППО відбити атаку БпЛА, проте українські дрони один за одним влучали у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ «Калуганафтопродукт», яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.