В Україні видали перший кредит «єОселя» за новими умовами — зі зменшеним першим внеском для молоді

В Україні вперше видали кредит за новими умовами програми «єОселя». Раніше в листопаді уряд удвічі зменшив суму першого внеску для громадян віком до 26 років.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Рішення про оновлення програми ухвалили через те, що частка молоді серед її учасників становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, уряд знизив початковий внесок за житло з 20% до 10%.

«Такою можливістю скористався молодий підприємець з Чернігова, який мріяв про власну квартиру», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Оформити доступну іпотеку за програмою «єОселя» можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

в «Дії» перейти в розділ «Сервіси» й обрати «єОселя»;

заповнити заяву та обрати уповноважений банк;

підписати необхідні документи за допомогою «Дія.Підпису»;

після отримання в застосунку «Дія» відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Від початку 2024 року 7 968 українських родин отримали кредити на пільгових умовах за програмою доступної іпотеки «єОселя». Загальна сума кредитів за цей час — 13,65 млрд грн.

Що таке «єОселя»?

Державна програма «єОселя» запрацювала в жовтні 2022 року. Вона дає українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% і кредитуванням терміном до 20 років. Ставка для військових ЗСУ за контрактом і силовиків, педагогів, медиків і науковців — 3%, а для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.

Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банки-партнери «єОселі» — Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.