Зеленський про удар по Дніпру: Україна веде переговори щодо систем ППО, які можуть захистити від «нових ризиків»

Україна веде переговори із союзниками щодо систем ППО, які «здатні захистити життя від нових ризиків».
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, наразі встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру.
«І ми дамо всі деталі журналістам — міжнародним медіа. Світ має знати правду й усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, — це Росія. Саме для того Росії потрібні ескалації», — сказа він.
Презиент подякував усім партнерам, які зреагували на цю атаку, й наголосив на необхідності дій.
«За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО — саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків», — додав він.
Що передувало
Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.
Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.
У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».
Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.
У Головному управлінні розвідки 22 листопада заявили, що це могла бути ракета з комплексу «Кедр».