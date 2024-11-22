Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледару

Поблизу Вугледару на Донеччині російські військові розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Прокуратура почала розслідування.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 2 жовтня військовослужбовці РФ штурмували позиції ЗСУ біля Вугледару. Окупанти взяли в полон пʼятьох беззбройних українських захисників.
Одного з них вони вбили в лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу і теж розстріляли.
Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальне покарання — довічне увʼязнення.
- З початку повномасштабної війни прокуратура розслідує 53 кримінальних провадження за фактами розстрілу росіянами 177 оборонців України. Переважна більшість з них зареєстрована у 2024 році — 37 кримінальних проваджень за фактами розстрілу 109 людей.