Іспанія штрафує бюджетні авіакомпанії на €179 мільйонів за вимогу доплати за ручну поклажу

Іспанія оштрафувала бюджетні авіакомпанії Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian і Volotea на €179 мільйонів за зловживання — вони вимагали додаткову плату за ручну поклажу і за резервування місць поруч з людьми, які потребують супроводу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з прав людини та захисту прав споживачів.

Ryanair оштрафували на €107 мільйонів, а Vueling і easyJet — на €39 і €29 мільйонів відповідно. Norwegian і Volotea оштрафували менше ніж на €2 мільйони кожну.

Очільник вищезгаданого міністерства Пабло Бустіндуй відхилив апеляції, які авіакомпанії подали проти цих санкцій. Розслідування, ініційоване Головним управлінням у справах споживачів у 2023 році, показало, що авіакомпанії «дуже серйозно» порушували права клієнтів.

Окрім доплати за ручну поклажу і резервування місць, в Іспанії порушенням прав назвали відсутність можливості платити готівкою в аеропортах країни, стягнення непропорційної плати за роздруківку посадкових талонів у терміналі, а також відсутність деякої інформації на сайті та нечіткість цін.

Авіакомпанії матимуть два місяці, щоб оскаржити рішення, перш ніж штрафи набудуть чинності.