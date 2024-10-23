У США авіакомпанію оштрафували на $50 мільйонів за порушення прав пасажирів з інвалідністю

Уряд США оштрафував американську авіакомпанію American Airlines на $50 мільйонів за те, що компанія порушувала правила захисту пасажирів авіакомпаній, які використовують крісло колісне. У своєму роді цей штраф є найбільшим.

Про це повідомляє CNN.

Слідство зʼясувало, що американська авіалінія вчинила «численні серйозні порушення» правил перевезення пасажирів з обмеженими можливостями з 2019 по 2023 рік.

Міністр транспорту США Піт Буттігіг заявив, що компанія неправильно поводилася і пошкодила тисячі крісел колісних, а також не надавала людям з інвалідністю необхідну допомогу. Це стало причиною значних проблем з безпекою. Міністерство транспорту розслідує подібні порушення в інших авіакомпаніях США.

Вперше про цю проблему стало відомо в листопаді 2023 року після того, як одна з пасажирок опублікувала відео в TikTok.

«Мене змусили відчути себе шматком багажу, тому я більше не літаю», — процитував слова однієї з пасажирок міністр транспорту.

American Airlines заявила, що цього року вона вже витратила $175 мільйонів на «послуги, інфраструктуру, навчання та нові технології» — це на 20% збільшило рейтинг серед пасажирів на кріслах колісних з 2022 року.

«Попри ці покращення, є випадки, коли послуги, які надає авіакомпанія, порушуються, надаються несвоєчасно або призводять до шкоди пасажиру чи його обладнанню. American Airlines серйозно ставиться до всіх цих скарг і претензій і докладає всіх зусиль, щоб їх виправити», — йдеться в заяві American Airlines.

Міністерство транспорту вимагає від авіакомпанії витратити $25 мільйонів як «кредит» на загальну суму штрафу в $50 мільйонів, щоб зменшити кількість випадків пошкодження крісел колісних і суттєво оновити інфраструктуру. Якщо міністерство виявить, що компанія не відповідає цій вимозі, воно оштрафує авіакомпанію на решту $25 мільйонів.