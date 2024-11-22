Суд заочно засудив «міністра юстиції ДНР»

Печерський районний суд міста Києва заочно засудив так званого міністра тимчасово окупованої території Донецької області, яку контролюють бойовики Юрія Сироватка, до 12 років позбавлення волі. У нього також конфіскують майно.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Експравоохоронець служив окупантам з 2014 року, зрадивши Україну. У квітні 2022 року він очолив «міністерство юстиції», яке утворили бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

На цій посаді фігурант формував у регіоні видимість законності окупаційної влади — витупав на публічних виступах щодо створення та порядку роботи «підрозділів юстиції».

Також він брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції», яке утворили бойовики на тимчасово окупованих територіях Донецької області, і Мінʼюстом РФ у травні 2023 року.