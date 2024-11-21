Метт Гейтц, якого звинувачують у педофілії, зняв свою кандидатуру на посаду генпрокурора США

Колишній конгресмен Метт Гейтц від штату Флорида заявив, що знімає свою кандидатуру посаду генерального прокурора США при адміністрації Дональда Трампа.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами політика, його призначення «несправедливо відволікає увагу». Про зняття своєї кандидатури він сказав після зустрічей із сенаторами-республіканцями цього тижня, коли перехідна команда обраного президента США Трампа намагалася оцінити, чи зможе він отримати достатню підтримку Республіканської партії.

«Немає часу на марну затяжну сварку у Вашингтоні, тому я зніму своє ім’я з розгляду на посаду генерального прокурора», — написав він.

Гейтц відомий своїми правими поглядами і повною лояльністю до Трампа. Також він постійно критикує Україну та поширює фейки про війну. Він не голосував за законопроєкти про виділення допомоги та звинувачував Байдена в тому, що американські гроші витрачають на українські пенсії.

Демократична партія закликала показати звіт Комітету з етики Палати представників, у якому детально описується розслідування щодо Гейтца, зокрема звинувачення у сексуальних домаганнях, вживанні наркотиків, переведенні грошей виборчої кампанії на особисті потреби та багато іншого. Заклики пролунали після того, як республіканці проголосували за те, щоб не оприлюднювати результати розслідування.

Метт Гейтц заперечував звинувачення, які розслідували Міністерство юстиції та Комітет з етики, зокрема те, що він нібито мав секс із жінкою у 2017 році, коли вона була неповнолітньою. Джерела CNN стверджують, що жінка розповіла Комітету з етики, що у неї були два сексуальні контакти з Гейтцом на одній вечірці 2017 року, коли їй було 17 років.

Дональд Трамп підтримував кандидатуру Гейтца для «струсу» Міністерства юстиції, але багато його союзників сумнівалися, що політик пройде слухання в Сенаті. За даними джерел CNN, хоча республіканські сенатори й зберігали нейтральну позицію під час зустрічей із Гейтцом і Джей-Ді Венсом, у Сенаті відчувалася тривога через можливі звинувачення проти ексконгресмена.