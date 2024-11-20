Медіа: Росія спробує передати США план поділу України на три частини

Міністерство оборони Росії підготувало доповідь із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року — із ліквідацією української державності та поділом території України на три частини.

Про це спершу написало агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в розвідці. Це також підтвердили джерела «Бабеля».

«Глобально нового тут нічого немає. Це все вже вони подавали раніше і реанімують», — каже співрозмовник «Бабеля».

Через уряди та представників іноземних держав Росія спробує донести прогноз новій адміністрації США. За російським прогнозом, територію України можуть поділити так:

«нові регіони Росії» — передбачає офіційний вхід Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму до складу РФ. Росія зосередила основні військові зусилля на виконання цього завдання;

— передбачає офіційний вхід Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також Криму до складу РФ. Росія зосередила основні військові зусилля на виконання цього завдання; «проросійське державне утворення» — передбачає створення державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та в Києві. Це також включає відмову від євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт невизнаних Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії);

— передбачає створення державного утворення з проросійською владою на територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областей та в Києві. Це також включає відмову від євроатлантичної інтеграції і російську військову присутність (розміщення військових баз на кшталт невизнаних Придністров’я, Південної Осетії, Абхазії); «спірні території» — туди входять Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій має вирішуватись між Росією та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Інтерфакс

Також Кремль прогнозує розвиток міжнародних процесів за чотирма основними сценаріями. Так, сценарії «Домінування США та Заходу» та «Набуття Китаєм статусу провідної держави світу» росіяни оцінюють як несприятливі для Росії і вважають, що вони можуть виникнути у разі програшу або заморожування війни з Україною.

Водночас у сценаріях «Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу» і «Регіоналізація / хаотизація» Росія прогнозує перемогу над Україною та прийнятний для Москви розвиток ситуації у світі.