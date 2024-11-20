Дрони, бойові машини та снаряди. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли боєприпаси, дрони, бойові машини та інше обладнання.
Про це повідомляє пресслужба федерального уряду країни.
Ось що в пакеті:
- боєприпаси для бойових машин піхоти Marder;
- 47 броньованих авто MRAP (раніше передали 26 одиниць);
- 1 радіолокаційна станція TRML-4D (раніше — 13 од.);
- 4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 (раніше — 20 од.);
- 41 тисяча снарядів калібру 155 мм (раніше — 265 тисяч);
- 20 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами (раніше — 348 од.);
- 12 розвідувальних дронів HORNET XR (раніше — 6 од.);
- 2 дрони-розвідники VT-4 Rochen;
- 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN (раніше — 269 од.);
- 110 дронів-розвідників SONGBIRD (раніше — 19 од.);
- 2 мостоукладачі BEAVER із запчастинами (раніше — 25 од.);
- 3 машини розмінування WISENT 1 із запчастинами (раніше — 54 од.);
- 8 десантних машин Caracal;
- 20 авто для патрулювання кордону (раніше — 256 од.);
- 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh (раніше — 18 од.);
- 7 стволів до гаубиці М109;
- 8 тисяч патронів калібру 40 мм (раніше — 365 тисяч);
- 340 гвинтівок HLR 338 із боєзапасом (раніше — 240 тисяч);
- 100 тисяч патронів для вогнепальної зброї (раніше — 55,5 мільйона);
- 55 000 джгутів (раніше — 178 000).
Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.
Загальна вартість військової підтримки, яку Берлін вже надав або зобов’язався надати Києву протягом наступних років, становить близько €28 мільярдів. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині, на що держава витратила €282 мільйони.
- У жовтневий пакет допомоги ЗСУ від Берліну увійшли танки Leopard, системи ППО, боєприпаси, зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T, ракети, гаубиці тощо.
- У листопаді офіційні особи Німеччини заявили, що доставлять в Україну шосту заплановану систему протиповітряної оборони IRIS-T до кінця 2024 року.
- Крім того, Силам оборони України передадуть 4 тисячі безпілотників з бойовою частиною компанії Helsing. За даними Bild, ці дрони з ШІ, вони мають у чотири рази більшу дальність, ніж звичайні безпілотники-камікадзе, які українські військові використовують зараз.