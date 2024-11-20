Джерела «Бабеля»: Кіберкорпус ГУР атакував російський МТС-банк

Кіберкорпус ГУР атакував російський МТС-банк. Від учора в мережі установи стався масштабний збій.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в українській розвідці.

Через українську DDоS-атаку робота сервісів банку заблокована, є перебої в роботі платіжних систем, а також користувачі не можуть скористатися онлайн-додатками установи.

До мобільного застосунка банку відсутній доступ, а під час користування зникають особисті дані користувачів у застосунку. Клієнти банку не можуть переказати кошти, зняти готівку з банківських рахунків / карт, поповнити рахунок та оплатити послуги онлайн.

Онлайн-банкінг «МТС-Бізнес» також не функціонує — це впливає на бізнес-ринок та надання / оплату послуг, повідомляють джерела в українській розвідці.

Також фіксують поодинокі випадки хаотичного списання коштів з рахунків клієнтів банку. Водночас клієнтська підтримка банку заперечує факт зовнішньої атаки, а коментарі невдоволених користувачів оперативно видаляють з онлайн-ресурсів.