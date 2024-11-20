ППО за ніч збила 56 російських дронів і дві ракети

У ніч на 20 листопада Сили ППО знищили 56 російських дронів і дві ракети Х-59/69. Ще 58 ворожих БпЛА локаційно втрачені, пʼять повернулися назад у Росію, а один — у Білорусь.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Харківщину зенітною керованою ракетою С-300, Дніпропетровщину, Чернігівщину й Сумщину — пʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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ППО працювала в Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.