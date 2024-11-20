У Нью-Йорку священник втратив посаду — співачка Сабріна Карпентер зняла кліп у його церкві

Нью-йоркського священника, який дозволив американській співачці Сабріні Карпентер знімати кліп у своїй церкві, звинуватили в поганому управлінні та усунули від посади.
Про це передає BBC.
Монсеньйора Джеймі Гігантьєлло звільнили від «будь-якого пастирського нагляду або керівної ролі» в церкві.
У кліпі є сцени розпʼяття, лайка, а сама артистка танцює на вівтарі в короткій чорній сукні. Це «приголомшило» єпархію.
Представники церкви розпочали розслідування після виходу кліпу на пісню Сабріни Карпентер Feather у жовтні 2023 року, знятого в церкві Богоматері на горі Кармель. Розслідування також виявило «докази серйозних порушень єпархіальної політики та протоколів», зокрема несанкціоновані фінансові перекази.
Адміністративні повноваження Гігантьєлло скасували ще в листопаді минулого року, незабаром після критики кліпу Карпентер. Йому також заборонили збирати гроші на розвиток єпархії, бо зʼясувалося, що він витрачав їх на особисті потреби.
За словами єпископа Бреннана, з 2019 по 2021 рік Гігантьєлло перерахував майже $2 мільйони з коштів його церкви на банківські рахунки, повʼязані з колишнім співробітником мерії Нью-Йорка.
- В Україні теж був подібний інцидент — у жовтні 2023 року вийшов спільний кліп Сергія Жадана і Христини Соловій на пісню «Серце», зйомки якого частково відбувались у храмі Святого Андрія у Львові. Там є кадри жінок, які цілуються, що викликало негативну реакцію церкви. Представники парафії Святого Андрія, Отці Василіяни УГКЦ закликали музикантів видалити відео, а керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові звільнили. Згодом у львівських церквах заборонили зйомки без дозволу архієпископа.