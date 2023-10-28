Після кліпу Жадана і Соловій у львівських церквах заборонили зйомки без дозволу архієпископа

Керівництво Андріївської церкви УГКЦ у Львові звільнять через зйомки у храмі кліпу письменника Сергія Жадана і співачки Христини Соловій.
Про це заявив ієромонах УГКЦ Юстин (Юрій).
«Провина отців є явною у цій ситуації. Окрім морального принципу вони порушили ще й принцип церковного права, який каже, що не можна церкву використовувати для інших цілей, окрім молитви й того, що служить слову Божому», — сказав отець Юстин.
Водночас Львівська архиєпархія УГКЦ заявила, що надалі дозвіл на зйомки кліпів у її храмах надаватимуть архиєпископи.
«Архиєпархіальний уряд суворо засуджує дії, які відбулися у храмі Святого апостола Андрія. Надалі без благословення місцевого ієрарха не дозволено знімати кліпи у храмах», — заявив архиєпископ і митрополит Львівський Ігор.
- 20 жовтня вийшов спільний кліп Сергія Жадана і Христини Соловій на пісню «Серце», зйомки якого частково відбувались у храмі Святого Андрія у Львові. У відео Жадан іде вулицями Львова до Соловій, яка чекає на нього у храмі. Паралельно показані й інші пари, зокрема жінок, які цілуються. Це викликало негативну реакцію церкви. Представники парафії Святого Андрія, Отці Василіяни УГКЦ закликали музикантів видалити відео.
- Жадан і Соловій стверджують, що жодного святотатства в роботі не закладалося. За словами Жадана, у кліпі церква є «певною метафорою».