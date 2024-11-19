«Укрнафта» купує 51% мережі АЗК Shell в Україні

Компанія «Укрнафта», яка входить до Групи Нафтогаз, і міжнародна компанія Shell уклали угоду по купівлю частки 51% в «Альянс Холдингу». Тобто «Укрнафта» отримає 118 АЗС Shell в Україні.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Укрнафта» і Shell у найближчі дні звернуться до Антимонопольного комітету по дозвіл на концентрацію — це обовʼязкова передумова завершення угоди. Після цього компанія повністю завершить її і набуде всіх прав і обов’язків акціонера.

Як зазначають у «Нафтогазі», Shell — одна з десяти найбільших за обсягами продажів в Україні мереж. Вона на девʼятому місці за реалізацією пального за результатами 6 місяців 2023 року та на сьомому за кількістю АЗК, які розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

За словами очільника Групи Нафтогаз Олексія Чернишова, купівля 51% Shell в Україні створить додаткові фінансові надходження для Групи Нафтогаз та сприятиме збільшенню відрахувань до державного бюджету.

Протягом року «Укрнафта» проведе ребрендинг усіх АЗК Shell. Їхній персонал збережуть.