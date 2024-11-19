Ретривер Чарлі стала членом жіночої команди з баскетболу — і веде її до перемоги

Золотистий ретривер Чарлі стала членом команди підтримки жіночої баскетбольної збірної Монклерського університету в штаті Нью-Джерсі, США. Її офіційна посада — «директор з Pawsitivity».

Про це йдеться на сайті спортивної команди.

Чарлі офіційно включили до групи підтримки тренерського штабу баскетбольної команди. У списку персоналу вказали її повне імʼя — Чарлі Каннінгем Джонс, а на фото вона з висолопеним язиком і широкою усмішкою.

Чарлі в списку команди підтримки жіночої баскетбольної збірної.

«З таким же золотим серцем, як і її хутро, Чарлі заряджає мотивацією, вилянням хвостом і здатністю піднімати настрій як на майданчику, так і поза ним», — написали в біографії Чарлі.

В університеті зазначають, що Чарлі — улюблений член команди. Вона любить баскетбол, усіх студентів-спортсменів і допоміжний персонал команди. Поза службою вона полюбляє довгі прогулянки, масаж живота, плавати і збирати палички, а ще, звісно, ласощі.

Чарлі — найважливіший член команди.

Після того, як Чарлі стала «директором із Pawsitivity», жіноча баскетбольна команда університету виграла вже три гри — це найгарячіший їхній старт із сезону 2016—2017 років. Члени команди кажуть: особливість Чарлі — хороша енергетика, і це заспокоює перед грою.