Аеропорт Стамбулу найняв собак-терапевтів — вони заспокоюватимуть туристів

Аеропорт Стамбулу — один із найжвавіших транспортних вузлів світу — найняв пʼять собак-терапевтів, щоб вони заспокоювали стурбованих туристів.
Про це пише Associated Press.
Собаки-терапевти Стамбульського аеропорту тепер готові пропонувати пасажирам свою підтримку — пригортатися до них, гратися та облизувати.
Усі собаки є сертифікованими собаками-терапевтами, які пройшли професійне інтенсивне навчання, щоб зменшувати стрес у людей. Вони беруть участь у пілотному проєкті.
«Ми маємо переконатися, що вони безпечні та на 100% адаптовані до будь-якого середовища», — сказав менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Стамбулу Кадір Деміртас.
У команди терапевтичних собак є свій капітан — італійський ретривер Кукі.
- Аеропорт Стамбулу — найбільш завантажений в Європі, там виконують понад 1 300 рейсів щодня.