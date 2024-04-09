Аеропорт Стамбулу найняв собак-терапевтів — вони заспокоюватимуть туристів

Аеропорт Стамбулу — один із найжвавіших транспортних вузлів світу — найняв пʼять собак-терапевтів, щоб вони заспокоювали стурбованих туристів.

Про це пише Associated Press.

Собаки-терапевти Стамбульського аеропорту тепер готові пропонувати пасажирам свою підтримку — пригортатися до них, гратися та облизувати.

Усі собаки є сертифікованими собаками-терапевтами, які пройшли професійне інтенсивне навчання, щоб зменшувати стрес у людей. Вони беруть участь у пілотному проєкті.

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«Ми маємо переконатися, що вони безпечні та на 100% адаптовані до будь-якого середовища», — сказав менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Стамбулу Кадір Деміртас.

У команди терапевтичних собак є свій капітан — італійський ретривер Кукі.