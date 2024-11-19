Британія ввела санкції проти чиновників РФ за депортацію та ідеологічну обробку українських дітей

Велика Британія ввела нові санкції проти десяти російських чиновників та повʼязаних з РФ молодіжних організацій за депортацію та ідеологічну обробку українських дітей.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Зокрема, під санкції потрапив військово-патріотичний рух «Юнармія» — російська воєнізована організація, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна примусово депортувати та ідеологічно обробити українських дітей.

Також у переліку військово-патріотичний спортивний табір «Авангард» у Волгоградській області Росії, куди перевозили депортованих з України дітей.

Санкції торкнулися і Тетяни Завальської, призначеної Росією головою Херсонського дитячого будинку, з якого 46 дітей насильно вивезли в Росію для всиновлення.

Директора Олешківської школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями в Херсоні Віталія Сука також включили до списку. Він використав службове становище для незаконного вивезення українських дітей з інвалідністю з Херсону.

Також в переліку:

російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює «Юнармію»;

директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді «Воїн» Ігор Казарезов;

депутат так званої Херсонської обласної думи Андрій Сабінов;

керівник херсонського регіонального штабу «Юнармії» Серафім Іванов;

колишня «міністр освіти Запорізької області» Олена Шапурова;

Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму.

Депортація українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення Москва масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на «оздоровлення або на відпочинок у таборах».

За даними офіційного порталу «Діти війни», Росія вивезла з України щонайменше 19 546 дітей. Повернути вдалося лише 388.

Росія навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього, зокрема, примусову зміну їхнього громадянства на російське.