У трьох областях України викрили схеми підробки меддокументів про інвалідність через МСЕК

У трьох областях України правоохоронці викрили посадовців МСЕК і медустанов, які, за версією слідства, були причетними до оформлення фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

У Львові правоохоронці повідомили про підозру чотирьом лікарям однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій. Слідство зʼясувало, що вони підробляли медичну документацію так, щоб чоловіки призовного віку могли отримати інвалідність і уникнути мобілізації. Так з країни виїхало щонайменше п’ять чоловіків. Вартість «послуг» становила від $1 300.

У Київській області викрили двох лікарів районної лікарні, які за $12 тисяч, за даними слідства, запропонували чоловіку організувати вплив на членів МСЕК, щоб отримати групу інвалідності й уникнути мобілізації. Підозрювані медики розпочали фіктивне лікування пацієнта, але їх викрили правоохоронці, коли ті отримували €3 тисячі у вигляді хабаря.

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу із семи людей, до якої входили завідувач травматологічного відділення, лікар-невропатолог, посадовиця обласного центру МСЕК і чотири цивільні людини.

Лікарі виготовляли фальшиві медичні документи, які чоловіки призовного віку використовували, щоб уникнути мобілізації.

А співробітниця МСЕК впливала на те, щоб комісія виносила позитивні рішення щодо інвалідностей. Сума винагороди за такі «послуги» коливалася від $4 500 до $6 тисяч.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних речоі докази, зокрема фальшиві документи.

Всім фігурантам справ повідомили про підозри — статті варіюються залежно від причетності до протиправних схем. Йдеться про зловживання впливом, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, сприяння в незаконному переправленні людей через кордон і видачу завідомо неправдивого офіційного документа.

Учасникам схеми також мають обрати запобіжні заходи. Слідство триває.

Корупція у МСЕК

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).