У Глухові вкотре зросла кількість загиблих від атаки РФ

У Глухові, що на Сумщині, кількість загиблих через атаку росіян ввечері 18 листопада зросла до 12 людей, серед них — 8-річний хлопчик.

Про це повідомляють у ДСНС.

Також станом на 13:15 відомо про 11 постраждалих, двоє з них — діти.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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Пізно ввечері 18 листопада російські війська атакували Глухів двома дронами Shahed. Під ударом опинився один із гуртожитків, по ньому вдарили близько 23:30. Будівля частково зруйнована.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей.