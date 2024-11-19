У Глухові зросла кількість загиблих від російського удару (оновлено)

Кількість загиблих у Глухові, що на Сумщині, зросла до 10 людей. Рятувальники витягують тіла людей з-під завалів.

Про це повідомила ДСНС.

Ще 13 людей постраждало, серед них три дитини. Ймовірно, під завалами перебувають ще три людини.

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Пізно ввечері 18 листопада російські війська атакували Глухів двома дронами Shahed. По гуртожитку вдарили близько 23:20.

Серед загиблих є дитина — це 8-річний хлопчик. Будівля гуртожитку частково зруйнована.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинили загибель людей.