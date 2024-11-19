Генштаб ЗСУ: За тисячу днів повномасштабної війни втрати Росії перевищили 724 тисячі військових

Протягом минулої доби, 18 листопада, Росія втратила 1 610 військовослужбовців убитими й пораненими, а ще десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили ще 17 танків, 33 бойові броньовані машини, 46 артилерійських систем, 38 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 одиниць автомобільної і 17 одиниць спеціальної техніки.

За тисячу днів повномасштабної війни Росії проти України, з 24 лютого 2022 року до 19 листопада 2024 року, Росія втратила близько 724 050 військових убитими та пораненими. Детальніше — на інфографіці.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.