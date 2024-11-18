Організація із заборони хімічної зброї виявила отруйну речовину у зразках з передової в Україні

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявила отруйну речовину у зразках, взятих на передовій лінії у Дніпропетровській області. Дослідження вона проводила за запитом України.

Про це йдеться у звіті.

Як зазначила Україна, інцидент з використанням Росією CS у війні CS стався 20 вересня 2024 року біля села Іллінка на Дніпропетровщині. Група експертів ОЗХЗ зібрала документацію, свідчення очевидців і отримала зразки з траншеї.

Аналізи, проведені лабораторіями ОЗХЗ окремо та незалежно одна від одної, підтверджують, що зразки (снаряд і ґрунт), зібрані з траншеї, містять реагент 2-хлорбензиліденемалононітрил, відомий як CS.

CS — це хімічна сполука, яка робить людей нездатними функціонувати, викликаючи подразнення очей, рота, горла, легенів і шкіри. Цей реагент часто використовують для боротьби з масовими заворушеннями. Конвенція про хімічну зброю забороняє застосовувати CS як метод ведення війни. Якщо його використовують під час війни, то вважають хімічною зброєю.

Усі 193 держави-члени ОЗХЗ, зокрема Росія, зобов’язалися ніколи не розробляти, не виробляти, не купувати, не зберігати, не передавати та не використовувати хімічну зброю.

Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив серйозну стурбованість у зв’язку з цими висновками і додав, що «зараз важливо, щоб усі держави-учасниці дотримувалися норм проти хімічної зброї».