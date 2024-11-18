Україна збільшила виробництво крилатих ракет «Нептун»

Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун». Їх удосконалили для ураження цілей на дальших відстанях.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Умєров наголосив, що протягом року виготовили перші 100 ракет — виробництво нарощують. Крім того, розробляють нові ракети-дрони, зокрема «Паляницю». У цьому напрямку працюють також і з міжнародними партнерами.
Ракета Р-360 масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 км. Швидкість ракети сягає близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль — від 3 до 10 м.
- У травні 2019 року «Нептун» пройшов вогневі випробування. У листопаді того ж року Україна провела випробувальні стрільби ракети «Нептун» з радіусом до 280 км. У квітні «Нептун» під час випробувань вразив усі цілі в акваторії Чорного моря. А льотні випробування ракети «Нептун» пройшли у квітні 2020 року.
- 13 квітня 2022 року українські військові влучили ракетами «Нептун» у російський крейсер «Москва» Чорноморського флоту РФ. Це саме той корабель, який «посилали» українські захисники острова Зміїний.