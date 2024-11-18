Від початку року Україна експортувала товарів на $36,3 млрд — більше ніж за увесь 2023-й

Україна з 1 січня по 17 листопада експортувала товарів на $36,3 мільярда — це більше, ніж за увесь 2023 рік.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Найбільше Україна експортувала:

олії соняшникової, сафлорової або бавовняної — $4,4 мільярда (5,3 млн т);

кукурудзи — $4,2 млрд (25,5 млн т);

пшениці й суміші пшениці та жита — $3,4 млрд (19,0 млн т);

руд та концентратів залізних — $2,5 млрд (29,7 млн т);

насіння ріпаку або кользи — $1,7 млрд (3,5 млн т);

проводів ізольованих, кабелів — $1,1 млрд (60,5 тис. т);

соєвих бобів, подрібнених або неподрібнених — $1,1 млрд (2,8 млн т).

А за весь 2023 рік Україна експортувала товарів на $36,2 мільярда. Експорт збільшили завдяки прискоренню експорту продукції нового врожаю, стабільній роботі українського морського коридору та відновленню українського виробництва.