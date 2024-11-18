У пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили чотири кілограми срібних монет вартістю в понад мільйон гривень

У пункті пропуску «Устилуг» на Волині прикордонники вилучили срібні монети вартістю в понад мільйон гривень.
Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.
Учора військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Устилуг» виявили, ймовірно, культурні цінності, які намагалися ввезти в Україну.
Йдеться про 72 срібні монети загальною вагою понад чотири кілограми, викарбувані в Камеруні та в тихоокеанській державі Ніуе.
Їх спробували провезти водії автобуса «Рига — Київ» — 44-річний киянин і 41-річний житель Полтавської області. Коробки з монетами вони сховали в особистих речах у багажному відділенні автобуса.
Працівники Держмитслужби склали на обох адмінпротоколи про порушення митних правил, а товар вилучили.