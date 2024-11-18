Бив, тримав у заручниках і вимагав $2,5 мільйона. Депутата з Дніпропетровщини відправили під варту

Депутату однієї з місцевих рад Дніпропетровщини повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі із заподіянням фізичних страждань і у вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України).

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, у 2021 році підозрюваний захотів долучитися до діяльності підприємця з Дніпра, який займався будівництвом сонячних електростанцій, та закупив необхідне обладнання. Не оформивши правильно придбані електростанції та, ймовірно, не отримуючи прибутку від їхньої роботи, підозрюваний почав звинувачувати у цьому підприємця і вимагати у нього кошти.

Попри те, що підприємець мобілізувався до лав ЗСУ, упродовж 2022-2024 років підозрюваний неодноразово телефонував потерпілому, вимагаючи повернути гроші, які той нібито винен. При цьому депутат постійно змінював суму «боргу».

Наприкінці жовтня 2024 року на трасі поблизу Спаського, що на Дніпропетровщині, підозрюваний разом зі спільниками заблокував автомобіль потерпілого та, погрожуючи йому фізичною розправою, вимагав передати $2,5 мільйона та переоформити фірму. Отримавши відмову, підозрюваний разом зі спільниками протягом 40 хвилин били постраждалого, а потім силою вивезли до будівлі, де утримували близько доби, погрожуючи катуванням та вбивством. Згодом його відпустили для пошуку грошей.

Правоохоронці затримали депутата під час зустрічі з потерпілим після чергової погрози вбивством.

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Зараз правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочину та вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру.

Підозрюваного відправили під варту з правом внесення 1,2 мільйона гривень застави. Прокурор подав апеляційну скаргу, оскільки не погоджується з таким рішенням суду.